В Воркуте уже неделю не могут найти 47-летнего мужчину

В Воркуте уже неделю ищут 47-летнего мужчину. Местный житель Андрей Павлович Зашихин пропал 17 февраля.

Примеры: рост воркутинца составляет 175 сантиметров, телосложение худощавое, коротко остриженные седые волосы, голубые глаза. Мужчина был одет в красно-синюю клетчатую куртку, в темно-синие джинсы и черные сапоги. Также в жителя Заполярье был с собой рюкзак.