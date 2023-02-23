В Воркуте уже неделю не могут найти 47-летнего мужчину

В Воркуте уже неделю ищут 47-летнего мужчину. Местный житель Андрей Павлович Зашихин пропал 17 февраля.
Примеры: рост воркутинца составляет 175 сантиметров, телосложение худощавое, коротко остриженные седые волосы, голубые глаза. Мужчина был одет в красно-синюю клетчатую куртку, в темно-синие джинсы и черные сапоги. Также в жителя Заполярье был с собой рюкзак.
Если вы знаете, где находится пропавший мужчина сразу же сообщите в полицию или по горячему бесплатному номеру поискового отряда “Лиза Алерт” 8 800 700 54 42.