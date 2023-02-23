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В Коми за сутки коронавирусом заболело 82 человека

В Коми за сутки коронавирусом заболело 82 человека Фото "Про Город Сыктывкар"

В Коми за сутки коронавирусом заболели 82 человека. Актуальную статистику по заболеваемости можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.

За 24 часа в регионе от коронавируса излечились 78 человек. Госпитализированы 14 пациентов.

За все время пандемии СОVID-19 умерло 3 262 человека. К счастью, за минувшие сутки летальных исходов не было.

Чтобы защитить себя от болезни необходимо вакцинироваться. Также следуют соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и часто мыть руки. Трогать лицо грязными руками не рекомендуется.

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