В Коми за сутки коронавирусом заболело 82 человека

В Коми за сутки коронавирусом заболели 82 человека. Актуальную статистику по заболеваемости можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.
За 24 часа в регионе от коронавируса излечились 78 человек. Госпитализированы 14 пациентов.
За все время пандемии СОVID-19 умерло 3 262 человека. К счастью, за минувшие сутки летальных исходов не было.
Чтобы защитить себя от болезни необходимо вакцинироваться. Также следуют соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и часто мыть руки. Трогать лицо грязными руками не рекомендуется.