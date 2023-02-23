В Коми иномарка слетела в кювет и опрокинулась

В Сысольском районе иномарка слетела в кювет. ДТП случилось 22 февраля в 21: 15 на трассе Чебоксары-Сыктывкар рядом с поселком Межадор. Водитель Chevrolet Niva 1979 года рождения не смог справиться с управлением и слетел в левый кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

Водитель получил серьезные повреждения. Медики зафиксировали, что у него ушибленная рана головы, сотрясение мозга, черепно-мозговая травма. Его госпитализировали. Стаж водителя с 1997