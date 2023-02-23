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Президент России распорядился вручить медаль хозяину пса Сармата из Коми

Президент России распорядился вручить медаль хозяину пса Сармата из КомиФото из архива Андрея Мухина

Хозяину Сармата кинологу Андрею Мухину вручили медаль ордена “За заслуги перед Отечеством”. Приказ о награждении подписал Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми. 

22 февраля в Сыктывкаре прошел праздничный концерт в преддверии “Дня защитника Отечества”. На мероприятии торжественно наградили медалью Андрея Мухина.

Напомним, пес Сармат из Коми два раза ездил на СВО. Вторая поездка на фронт стала для него последней. 7 сентября собака героически погибла по Изюмом, подорвавшись на мине.

Псу-герою планируют установить памятник сразу в двух местах: в Сыктывкаре и в Сысольском районе. 

Сармата также посмертно номинировали на премию ”Мой ласковый и нежный зверь”.

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