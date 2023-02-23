Президент России распорядился вручить медаль хозяину пса Сармата из Коми

Хозяину Сармата кинологу Андрею Мухину вручили медаль ордена “За заслуги перед Отечеством”. Приказ о награждении подписал Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми. 22 февраля в Сыктывкаре прошел праздничный концерт в преддверии “Дня защитника Отечества”. На мероприятии торжественно наградили медалью Андрея Мухина.

Напомним, пес Сармат из Коми два раза ездил на СВО. Вторая поездка на фронт стала для него последней. 7 сентября собака героически погибла по Изюмом, подорвавшись на мине.

Псу-герою планируют установить памятник сразу в двух местах: в Сыктывкаре и в Сысольском районе.