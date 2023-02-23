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Коми выделили 260 миллионов рублей на здравоохранение в арктических районах

Коми выделили 260 миллионов рублей на здравоохранение в арктических районахФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Выделение средств стало возможным благодаря программе “Единая субсидия”. В 2023 году во всех арктических районах республики появится новое медоборудование. В одном из сел Усть-Цилемского района также создадут врачебную амбулаторию.

Всего на развитие здравоохранения на арктических территориях региона минздраву выделили 260 миллионов рублей из средств федерального бюджета.

Одним из крупнейших приобретений будет аппарат МРТ в воркутинской больнице. В усинскую райбольницу поступил флюорограф и маммограф. Усть-Цильмские медики получат рентгеновский томограф, а интинский райбольница обновит медоборудование и мебель.

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