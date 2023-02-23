70-летний пенсионер из Коми проведет 8 лет в колонии за убийство сына

В мае 2019 года в Печоре во время охоты между сыном и отцом произошел конфликт. Сын ударил отца в висок, на что мужчина ответил ударом в глаз. Затем отец выстрелил в сына. Во время ссоры родственники выпивали алкоголь.
В итоге сын получил три пулевых ранения и впоследствии скончался.
Пенсионер признал свою вину в ходе следствия, но на суде отказался от своих слов, заявив что оговорил себя.
Ижемский районный суд решил, что вина подсудимого полностью доказана и приговорил мужчину к 8,6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.