70-летний пенсионер из Коми проведет 8 лет в колонии за убийство сына

В мае 2019 года в Печоре во время охоты между сыном и отцом произошел конфликт. Сын ударил отца в висок, на что мужчина ответил ударом в глаз. Затем отец выстрелил в сына. Во время ссоры родственники выпивали алкоголь.

В итоге сын получил три пулевых ранения и впоследствии скончался.