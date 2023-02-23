На экс-директора “Мой бизнеса” в Коми завели еще одно уголовное дело

22 февраля было рассмотрено ходатайство от следователя на арест суммы в 400 рублей, которые ранее принадлежали центру “Мой бизнес” и были похищены Сергеем Жеребцовым.
В ходе заседания стало известно, что в отношении бывшего директора “Мой бизнес Коми” возбудили еще одно дело, связанное с покушением на присвоение средств в крупном размере с использованием служебного положения.
В материал сообщено, что Сергей Жеребцов отказался признавать вину и не стал давать показания по этому поводу.
По итогу суд удовлетворил ходатайство, продлив срок ареста имущества подсудимого до 25 апреля.
Напомним, 28 декабря прошлого года стало известно, что Сергея Жеребцова задержали по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. Сейчас в его отношении избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.