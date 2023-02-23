На экс-директора “Мой бизнеса” в Коми завели еще одно уголовное дело

22 февраля было рассмотрено ходатайство от следователя на арест суммы в 400 рублей, которые ранее принадлежали центру “Мой бизнес” и были похищены Сергеем Жеребцовым.

В ходе заседания стало известно, что в отношении бывшего директора “Мой бизнес Коми” возбудили еще одно дело, связанное с покушением на присвоение средств в крупном размере с использованием служебного положения.