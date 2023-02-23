Диетолог рассказала о вреде жареных семечек

Доктор медицинских наук, диетолог и терапевт Маргарита Королева рассказала, что употребление жареных семечек может привести к развитию страшного воспаления в организме. Подробностями эксперт поделилась в беседе с “Москвой 24”.

Употребление семечек опасно для людей у которых стоит диагноз дивертикулез кишечника, отмечает врач. Такое заболевание сопровождается грыжеподобными выпячиваниями в стенке кишечника, в которые попадают части скорлупок от семечек. Скопление скорлупок вызывает воспалительный процесс. Чтобы вылечиться, нужно сделать операцию.