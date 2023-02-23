У Овнов будет много проблем, а Львам лучше остаться дома: гороскоп на 23 февраля

Овен
Не стоит расстраиваться из-за проблем. В этот день нельзя делать крупные покупки, одному решать вопросы, касающиеся семейного бюджета. Дела пойдут плохо, решить все проблемы удастся не с первого раза.
Телец
Сегодня вы можете быть чересчур эмоциональны, что негативно отразиться на вашем дне. Не позволяйте себе запутаться в собственных эмоциях.
Близнецы
День будет хороший. У вас получиться сделать все задуманное. Сегодня прекрасный день, чтобы расстаться с плохими привычками.
Рак
День будет продуктивный. Будет хорошо получаться концентрироваться на важных делах.
Лев
Оставайтесь дома и смотрите сериалы. Все ваши попытки сделать что-то закончаться неудачей.
Дева
Плохой день для бизнеса. Однако звезды советуют анализировать рынок труда и изучить своих конкурентов.
Весы
День сложится неплохо, если вы сами постараетесь уберечь себя от лишних потрясений и переживаний. Не общайтесь с токсичными людьми.
Скорпион
Вы в любых обстоятельствах сохраняете спокойствие и философски относитесь к возникающим трудностям. Неудивительно, что окружающие то и дело обращаются к вам за помощью и поддержкой. Подходящий день для новых начинаний любого рода. Чем смелее ваши замыслы – тем лучше.
Стрелец
День будет хороший, но трудности не исключены. Нежелательно назначать на этот день встречи с малознакомыми людьми — вас обманут.
Козерог
День эмоционально очень насыщенный, причем далеко не все переживания приятны. Вам предстоит провести много времени с человеком, настроенным далеко не дружелюбно, и это окажется тяжелым испытанием.
Водоле
День полон неожиданных событий, которые благоприятно скажутся на дальнейшем течении и профессиональных, и семейных дел. Отличный день для начала работы над каким-то смелым проектом.
Рыбы
Проявляйте инициативу, даже если кажется, что обстоятельства для этого складываются не самые благоприятные, делитесь своими идеями, ищите людей, с которыми можно обсудить то, что вам интересно. В этот день многое зависит от вашего настроя: если удастся сохранить оптимизм, преграды будут быстро преодолены, а вот для Рыб, которые падут духом, мрачная полоса может затянуться.