У Овнов будет много проблем, а Львам лучше остаться дома: гороскоп на 23 февраля

Овен Не стоит расстраиваться из-за проблем. В этот день нельзя делать крупные покупки, одному решать вопросы, касающиеся семейного бюджета. Дела пойдут плохо, решить все проблемы удастся не с первого раза.

Телец

Сегодня вы можете быть чересчур эмоциональны, что негативно отразиться на вашем дне. Не позволяйте себе запутаться в собственных эмоциях.

Близнецы

День будет хороший. У вас получиться сделать все задуманное. Сегодня прекрасный день, чтобы расстаться с плохими привычками.

Рак

День будет продуктивный. Будет хорошо получаться концентрироваться на важных делах.

Лев

Оставайтесь дома и смотрите сериалы. Все ваши попытки сделать что-то закончаться неудачей.

Дева

Плохой день для бизнеса. Однако звезды советуют анализировать рынок труда и изучить своих конкурентов.

Весы

День сложится неплохо, если вы сами постараетесь уберечь себя от лишних потрясений и переживаний. Не общайтесь с токсичными людьми.

Скорпион

Вы в любых обстоятельствах сохраняете спокойствие и философски относитесь к возникающим трудностям. Неудивительно, что окружающие то и дело обращаются к вам за помощью и поддержкой. Подходящий день для новых начинаний любого рода. Чем смелее ваши замыслы – тем лучше.

Стрелец

День будет хороший, но трудности не исключены. Нежелательно назначать на этот день встречи с малознакомыми людьми — вас обманут.

Козерог

День эмоционально очень насыщенный, причем далеко не все переживания приятны. Вам предстоит провести много времени с человеком, настроенным далеко не дружелюбно, и это окажется тяжелым испытанием.

Водоле

День полон неожиданных событий, которые благоприятно скажутся на дальнейшем течении и профессиональных, и семейных дел. Отличный день для начала работы над каким-то смелым проектом.

Рыбы