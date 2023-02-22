В Коми завезли пшеницу с фальшивыми документами

В Коми поступило зерно с поддельными документами. Сотрудники Североморского межрегионального управления Россельхознадзора в Республике Коми обнаружили нарушение при работе в Федеральной государственной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна.

В регион поступила фуражная пшеница из Удмуртской республики. К ней прилагались документы о соответствии, которую приняли на основе протокола испытаний. Как выяснилось, никакой проверки это зерно не проходило, а декларация была фальшивой.