Троих сотрудников птицефабрики “Зеленецкая” осудили за коррупцию

Сыктывкарский городской суд признал виновными в коррупционных преступлениях экс-замначальника отдела снабжения птицефабрики "Зеленецкая" Бахтина и специалистов отдела водоснабжения Сандакова и Амелина Бывший заместитель начальника десять раз получал взятки на общую сумму в размере одного миллиона 381 тысячи рублей

Также суд установил, что специалист отдела водоснабжения компании Сандаков четыре раза выступал посредником в передаче взяток Бахтину на сумму более 430 тысяч рублей. Другой сотрудник птицефабрики Амелин тоже был посредником взяточничества экс-замначальника в крупном размере

Бахтину грозит лишение свободы на шесть лет, также его обязали выплатить штраф в размере трех миллионов рублей

Сандакову дали три с половиной года условно с испытательным сроком на два года, и оштрафовали на один миллион триста тысяч рублей