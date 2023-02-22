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Жителя Коми осудили за слив горячей воды

Жителя Коми осудили за слив горячей водыФото: ru.freepic.com

В Усинске местного жителя осудили за незаконный слив горячей воды из систем отопления.

Усинская тепловая компания через суд пытается взыскать убытки с местного жителя в размере 155 тысяч рублей.

Как известно, мужчина живет в муниципальной квартире. В какое-то время сотрудники компании нашли утечку тепла. Во время проверки технического состояния квартиры, рабочие нашли самовольное подключение вентиляции в тепловую сеть.

Как оказалось, радиатор отопления был подключен к отсекающему вентилю, от которого житель усинска провел подводку к смесителям в ванной и кухне, чтобы сливать горячую воду из системы.

По решению суда, мужчина обязан выплатить компании 155 тысяч рублей. 

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