Жителя Коми осудили за слив горячей воды

В Усинске местного жителя осудили за незаконный слив горячей воды из систем отопления. Усинская тепловая компания через суд пытается взыскать убытки с местного жителя в размере 155 тысяч рублей.

Как известно, мужчина живет в муниципальной квартире. В какое-то время сотрудники компании нашли утечку тепла. Во время проверки технического состояния квартиры, рабочие нашли самовольное подключение вентиляции в тепловую сеть.

Как оказалось, радиатор отопления был подключен к отсекающему вентилю, от которого житель усинска провел подводку к смесителям в ванной и кухне, чтобы сливать горячую воду из системы.