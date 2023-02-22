Лыжная база в Сыктывкаре может появиться осенью 2024 года

В Сыктывкаре лыжная база появится осенью в 2024 году. На портале госзакупок появился аукцион на выполнение строительно-монтажных работ объекта “Лыжная база, улица Лесопарковая”. Торги пройдут 14 марта.

Цена контракта составила 280 миллионов рублей. В документе написано, что источником финансирования является бюджет города, а также субсидии из регионального бюджета на строительство и реконструкцию спортобъектов.