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В систему здравоохранения Коми внедрят новые стандарты оказания медпомощи

В систему здравоохранения Коми внедрят новые стандарты оказания медпомощи rkomi.ru

В систему здравоохранения внедрят новые методы оказания медицинской помощи. Пресс-служба главы Коми сообщила, что в поликлиниках республики создадут новую модель работы, которая будет удобна для персонала и пациентов.

В медучреждениях появится открытая регистратура, разделение потока посетителей и удобные помещения. 

Такой стандарт в поликлиники внедряется в Коми уже с 2019 года. За это время нововведения затронули все районы Коми. 

В поликлиниках модернизируют систему вызовов и приемом. Закупается необходимая техника и проводятся ремонтные работы. Для Кожвинской поликлиники купили аппарат ФГДС для исследования желудка, в будущем приобретут новый УЗИ-аппарат. 

В других поликлиниках районов Коми такие перемены затронули лишь те подразделения, где проводятся исследования УЗИ-, рентген- и эндоскопия, кабинеты вакцинации и процессы диспансерного наблюдения пациентов.

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