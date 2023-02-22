В систему здравоохранения Коми внедрят новые стандарты оказания медпомощи

В систему здравоохранения внедрят новые методы оказания медицинской помощи. Пресс-служба главы Коми сообщила, что в поликлиниках республики создадут новую модель работы, которая будет удобна для персонала и пациентов. В медучреждениях появится открытая регистратура, разделение потока посетителей и удобные помещения.

Такой стандарт в поликлиники внедряется в Коми уже с 2019 года. За это время нововведения затронули все районы Коми.

В поликлиниках модернизируют систему вызовов и приемом. Закупается необходимая техника и проводятся ремонтные работы. Для Кожвинской поликлиники купили аппарат ФГДС для исследования желудка, в будущем приобретут новый УЗИ-аппарат.