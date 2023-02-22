Известные жители Коми поделились любимыми рецептами блинов

Началась масленичная неделя. Почти каждая хозяйка печет себе, своей семье блины на протяжении семи дней. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с известными жителями Коми и узнал от них самые необычные рецепты блинов.
Рецепт от сыктывкарки, нутрициолога Евгении Чураковой
Вкусный, быстрый и полезный для здоровья рецепт блинчиков предлагает жителям столицы Коми Евгения. Горожанка добавляла ингредиенты на глаз.
Что понадобится:
- один стакан молока 2,5% жирности;
- два куриных яйца;
- один стакан муки цельнозерновой, пшеничной или рисовой;
- щепотка соли;
- масло с высокой точкой дымления, например, кокосовое, рисовое, авокадо.
Приготовление:
– Молоко нагреваем, чтобы было тепленьким, разбиваем яйца, добавляем просеянную муку, солим, все хорошенько перемешиваем венчиком и приступаем к приготовлению, – объяснила сыктывкарка.
Начинку можно выбрать любую, но Евгения рекомендует использовать творог, ягоды, икру, малосольную рыбу, авокадо, творожный сыр, сметану или пп варенье.
Рецепт блинов от сыктывкарского вегана Натальи Черницкой
Чтобы приготовить веганские блинчики без глютена по рецепту Натальи, вам понадобится:
- мука из зеленой гречки – 100 грамм;
- тыква – 100 грамм;
- сироп топинамбура – по вкусу;
- один стакан воды;
- щепотка соды.
Приготовление:
– В муку из зеленой гречки добавляем гашеную соду, добавляем тыкву, измельченную в блендере, подсластитель и наливаем плавно воду. Смотрим, чтобы консистенция была похожа на жидкую сметану. И готовим на антипригарной сковороде с двух сторон, – поделилась своим способом приготовления Наталья.
Рецепт блинов сыктывкарского от шеф-повара Андрея Киячика
Профессионал предлагает приготовить гречневые блины с творогом “Надуги”.
Что понадобится:
- четыре яйца;
- две столовые ложки сахара;
- одна чайная ложка соли;
- два стакана теплого молока;
- вода 1/2 стакана;
- 100 грамм растительного масла;
- ½ стакана пшеничной муки;
- ½ стакана ржаной муки.
Приготовление:
– Взбить яйца с сахаром до пиков. Ввести теплое молоко, воду, масло. Просеять муку. Вымешать до однородной массы, – объяснил шеф-повар.
Для начинки:
- один стакан сливок 33% жирности;
- 200 грамм обезжиренного творога;
- 200 грамм сахарной пудры;
- мята;
- щепотка соли.
Приготовление:
– Взбить сливки с сахаром. Перетереть творог с мятой и соединить со взбитыми сливками, – прокомментировал Андрей.
Рецепт блинов от ухтинки, нутрициолога Светланы Иевлевой
Вкусные блины без вреда для фигуры предлагает приготовить Светлана.
Что понадобится:
- два яйца;
- две столовые ложки кукурузного крахмала;
- 50 миллилитров кипятка;
- одна столовая ложка мягкого творога.
Начинка:
- 20 грамм сыра;
- 20 грамм ветчины или куриного филе;
- пять грамм оливкового масла.
Приготовление:
— Все хорошо взбить венчиком. Жарить на сухой сковороде. Начинить сыром и ветчиной/куриным филе. Получается около шести штук, – объяснила Светлана.
Рецепт блинчиков от сыктывкарки, вегетарианского кондитера Анастасии Корзун
Горожанка поделилась рецептом вкусных блинов на растительном молоке.
Что понадобится:
- одно яйцо;
- один стакан растительного молока;
- один стакан рисовой муки;
- подсластитель без сахара по вкусу;
- одна ложка растительного масла;
- щепотка соли.
Приготовление:
– Взбить яйцо, добавить подсластитель и щепотку соли, влить молоко, продолжая все взбивать. После высыпать муку, перемешивая тесто, в конце добавить масло. Начинку можно выбрать любую, – рассказала Анастасия.
Нутрициологи рассказали, чем вредны классические блинчики на пшеничной муке и как сохранить фигуру в масленичную неделю.
“Классические блины готовят на муке высшего сорта. Я советую заменить ее на цельнозерновую. В ней сохранена цельная оболочка зерна, клетчатка, витамины и минералы. В выбеленной муке высшего сорта нет пользы, мгновенные углеводы с нулевой пищевой ценностью, если добавить к ним сгущенное молоко, то здоровья это явно не прибавит. Насчет поправитесь вы или нет – это спорный момент, нужно учитывать общий дневной калораж и физическую активность, чтобы сказать наверняка”, – рассказала сыктывкарка Евгения Чуракова.
“Чтобы веселая неделя Масленицы прошла без вреда для фигуры, воспользуйтесь советами, которые помогут сделать блины более легким. Откажитесь от растительного масла, для удобства воспользуйтесь антипригарной сковородой. В блинах на минеральной воде или кипятке меньше калорий, чем в изделиях на молоке. Попробуйте поэкспериментировать с мукой: берите вместо пшеничной рисовую, гречневую, нутовую или кукурузный крахмал. В качестве начинки используйте продукты с наименьшей калорийностью, такие как куриный фарш или слабосоленая семга”, – поделилась ухтинка Светлана Иевлева.