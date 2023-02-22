Известные жители Коми поделились любимыми рецептами блинов

Началась масленичная неделя. Почти каждая хозяйка печет себе, своей семье блины на протяжении семи дней. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с известными жителями Коми и узнал от них самые необычные рецепты блинов.



Рецепт от сыктывкарки, нутрициолога Евгении Чураковой

Вкусный, быстрый и полезный для здоровья рецепт блинчиков предлагает жителям столицы Коми Евгения. Горожанка добавляла ингредиенты на глаз.

Что понадобится:

один стакан молока 2,5% жирности;

два куриных яйца;

один стакан муки цельнозерновой, пшеничной или рисовой;

щепотка соли;

масло с высокой точкой дымления, например, кокосовое, рисовое, авокадо.

Приготовление:

– Молоко нагреваем, чтобы было тепленьким, разбиваем яйца, добавляем просеянную муку, солим, все хорошенько перемешиваем венчиком и приступаем к приготовлению, – объяснила сыктывкарка.

Начинку можно выбрать любую, но Евгения рекомендует использовать творог, ягоды, икру, малосольную рыбу, авокадо, творожный сыр, сметану или пп варенье.





Рецепт блинов от сыктывкарского вегана Натальи Черницкой

Чтобы приготовить веганские блинчики без глютена по рецепту Натальи, вам понадобится:

мука из зеленой гречки – 100 грамм;

тыква – 100 грамм;

сироп топинамбура – по вкусу;

один стакан воды;

щепотка соды.

Приготовление: