В Коми нагрянет опасное похолодание: синоптики дали неожиданный прогноз

Морозы на 7-11 градусов ниже климатической нормы ожидаются в ряде регионов России в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Температура ниже климатической нормы на 7 и более градусов зимой считается опасным метеорологическим явлением, так как это создает трудности для энергетиков и других городских служб, а также может негативно влиять на самочувствие человека.
"Очень холодная погода ожидается в нескольких регионах в ближайшие дни. Аномалии ниже 7 градусов - это всегда опасно. 22-23 февраля в Коми, Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Карелии температура будет ниже нормы на 7-11 градусов. Морозы там ожидаются до 20-25 градусов, а в Коми - даже до 27 градусов. В Центральном федеральном округе аномально холодная погода будет повсеместно в этот же период - температура ниже нормы на 7-10 градусов", - сообщил он.