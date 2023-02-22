В Коми нагрянет опасное похолодание: синоптики дали неожиданный прогноз

Морозы на 7-11 градусов ниже климатической нормы ожидаются в ряде регионов России в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура ниже климатической нормы на 7 и более градусов зимой считается опасным метеорологическим явлением, так как это создает трудности для энергетиков и других городских служб, а также может негативно влиять на самочувствие человека.