Сыктывкарец обокрал предприятие, которое его уволило

Жителя Сыктывкара уволили, но "выходное пособие" показалось ему несправедливым, и он решил забрать то, что причитается, самостоятельно. В итоге его с поличным задержала полиция, сообщает пресс-служба МВД.
С заявлением в полицию обратился руководитель ЧОПа, который рассказал, что кто-то украл из кабинета ноутбук и мышь общей стоимостью более 20 тысяч рублей. Оперативники составили ориентировку с подробным описанием пропажи и начали объезд ближайших точек, где скупают технику.
В какой-то момент один из сотрудников обратил внимание на мужчину с ноутбуком, похожим на тот, что искала полиция. Он заявил, что компьютер и правда не его, но он согласился сдать его за вознаграждение в тысячу рублей.
Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел. Им оказался ранее не судимый житель столицы 1974 года рождения. Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности он пытался выдумать различные версии того, как ноутбук оказался у него, но обмануть ему никого не удалось.
Оказалось, что при увольнении он решил, что фирма не выплатила причитающиеся ему деньги, пришел во внерабочее время к зданию организации и взломал дверь. Сыктывкарец знал, где в офисе расположены камеры видеонаблюдения, и, учитывая это, сумел забрать ноутбук.
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