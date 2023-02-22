Сыктывкарец обокрал предприятие, которое его уволило

Жителя Сыктывкара уволили, но "выходное пособие" показалось ему несправедливым, и он решил забрать то, что причитается, самостоятельно. В итоге его с поличным задержала полиция, сообщает пресс-служба МВД.

С заявлением в полицию обратился руководитель ЧОПа, который рассказал, что кто-то украл из кабинета ноутбук и мышь общей стоимостью более 20 тысяч рублей. Оперативники составили ориентировку с подробным описанием пропажи и начали объезд ближайших точек, где скупают технику.