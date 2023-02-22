Начнут с чистого листа: Тамара Глоба предсказала грандиозные перемены двум знакам зодиака

Тамара Глоба рассказала, представителей каких знаков зодиака ждут радикальные перемены. Совсем скоро, а именно весной 2023, они могут встретиться со своей судьбой и начать жизнь заново.
Телец
Звезды советуют Тельцам вложить свои силы и внимание в близких и родных людей. Если Тельцам удастся усмирить свое эго и обратить собственные старания во внешнюю среду, если они начнут движение к своим давним целям, то уже в эту весну смогут выстроить фундамент для стабильного и счастливого будущего. А ближе к осени Тельцов может ждать встреча с “любовью всей их жизни”, что также во многом способна повлиять на их судьбу.
Рак
В грядущую весну Ракам предстоит провести “ревизию” в своем окружении и определить, какое влияние на них и их жизнь оказывают коллеги, друзья, вторая половинка. Иными словами, пришло время расставить приоритеты. Также звезды обещают Ракам дальние поездки: вероятно, вдали от дома им удастся неплохо подзаработать и улучшить свое финансовое положение. Особенно стремительно события могут развиваться в жизни представителей этого знака зодиака с середины весны 2023 года.