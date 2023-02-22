"Лучше не берите". в Роскачестве назвали марки молока, которые покупать не стоит

Эксперты Роскачества проверили марки молока. Итоги такого исследования в Роскачестве решили обнародовать, сообщает PensNews.ru. Так, согласно составленному рейтингу, самые низкие оценки получило то молоко, которое специалисты не советуют ни только пить, но не рекомендуют даже готовить с их применением блины. Как отметили в Роскачестве, поскольку молоко является одним из самых популярных продуктов у потребителей, его на соответствие нормам проверяют регулярно.

В этом году было решено оценить качество ста марок. Из них самые низкие оценки получили семь. Продукция занявших самые низшие строки рейтинга торговых марок содержала в составе фитостерины, которые являются растительными жирами. Отмечается, что при наличии подобного компонента, молоко можно считать фальсификатом.

К самым худшим в Роскачестве отнесли такие марка как "Моя цена", "Свое-Наше", "Приволжское", а также бренды Vita и "Молочный родник".