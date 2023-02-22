В Коми спасли тяжелобольную женщину, запертую в своей квартире

В Печоре спасателям отряда Комитета ГО и ЧС пришлось выезжать на помощь тяжело больной пожилой женщине. Об этом сообщает “Комиинформ”.

Как сообщили в службе “112”, спасателям позвонил соцработник, который обнаружил, что попасть в квартиру дома №18 по улице Булгаковой, где живет женщина, невозможно. Запертую дверь пришлось вскрывать.