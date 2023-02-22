В Коми женщина пострадала в уличной перестрелке

В Ухте произошел конфликт, который закончился перестрелкой. Как сообщает программа День, инцидент возник из-за денег, которые не отдала одна из сторон.
Как сообщили в ухтинской полиции, это случилось 19 февраля в поселке Дальний. Рядом с магазином Миша собрались несколько человек. Как оказалось, одни заняли денег, а другие не стали их возвращать. В итоге горожане организовали встречу, где пытались разрешить вопрос, но на принесли оружие: травматический и пневматический пистолеты.
В результате завязалась перестрелка. В ходе конфликта пострадала женщина, которой попали в спину. Некоторые участники встречи убежали.
Самое странное, что после установки личностей, причастных к происшествию, никто из них не выдвинул претензий к другим. Разрешение на оружие у всех имелось. Тем не менее, по поводу причинения легкого вреда здоровью все же завели уголовное дело.
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