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В Коми женщина пострадала в уличной перестрелке

В Коми женщина пострадала в уличной перестрелкеСкриншот из видео

В Ухте произошел конфликт, который закончился перестрелкой. Как сообщает программа День, инцидент возник из-за денег, которые не отдала одна из сторон.

Как сообщили в ухтинской полиции, это случилось 19 февраля в поселке Дальний. Рядом с магазином Миша собрались несколько человек. Как оказалось, одни заняли денег, а другие не стали их возвращать. В итоге горожане организовали встречу, где пытались разрешить вопрос, но на принесли оружие: травматический и пневматический пистолеты.

В результате завязалась перестрелка. В ходе конфликта пострадала женщина, которой попали в спину. Некоторые участники встречи убежали.

Самое странное, что после установки личностей, причастных к происшествию, никто из них не выдвинул претензий к другим. Разрешение на оружие у всех имелось. Тем не менее, по поводу причинения легкого вреда здоровью все же завели уголовное дело.

Видео с места происшествия смотрите в нашем Telegram-канале

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