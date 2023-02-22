Школам Сыктывкара сообщили о риске завоза кори

Роспотребнадзор Коми принял участие в совещании с директорами школ Сыктывкара, где руководителям организаций сообщили о риске завоза кори.
В ходе встречи участникам рассказали о профилактике гриппа, ковида и ОРВИ, а также дали перечень мер, которые необходимо проводить в школах в период эпидемического подъема.
В связи с имеющимся риском завоза коревой инфекции на территорию Сыктывкара и Республики Коми из других стран, Роспотребнадзор предостерег от пренебрежения мерами безопасности по защите от этого опасного заболевания.