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Школам Сыктывкара сообщили о риске завоза кори

Школам Сыктывкара сообщили о риске завоза кориyandex.ru

Роспотребнадзор Коми принял  участие в совещании с директорами школ Сыктывкара, где руководителям организаций сообщили о риске завоза кори.

В ходе встречи участникам рассказали о профилактике гриппа, ковида и ОРВИ, а также дали перечень мер, которые необходимо проводить в школах в период эпидемического подъема.

В связи с имеющимся риском завоза коревой инфекции на территорию Сыктывкара и Республики Коми из других стран, Роспотребнадзор предостерег от пренебрежения мерами безопасности по защите от этого опасного заболевания.

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