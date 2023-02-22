Роспотребнадзор предупредил об опасном веществе в косметике

Роспотребнадзор сообщил о вреде вещества "бутилфенилметилпропиональ" или лилиевый альдегид, который производители добавляют в кремы, шампуни и другие косметические товары.

Использование лилиевого альдегида в парфюмерно-косметических продуктах запрещено с 18 апреля 2023 года, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Лилиевый альдегид представляет собой вязкую жидкость с запахом, напоминающим аромат ландышей. Именно это свойство вещества используют производители парфюма и косметики – оно входит в состав отдушек, применяемых при производстве лосьонов, одеколонов, шампуней и других средств ухода за волосами, пены для ванн, увлажняющих кремов.