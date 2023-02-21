Один из медвежат, которого спасли в лесах Коми, умер

Один из медвежат, которого спасли рабочие от смерти в лесах Коми, умер. Об этом написали в официальной группе Центра по спасению медвежат-сирот в Тверской области.

Напомним, в январе 2023 года в Прилузском районе на месте лесозаготовки рабочие потревожили берлогу медведицы с тремя медвежатами. Мама от испуга убежала в лес. После малышей-сирот передали волонтерам центра спасения в Тверской области. Животным дали имена: Ворчун, Толстяк и Солнышко.