Один из медвежат, которого спасли в лесах Коми, умер

Один из медвежат, которого спасли рабочие от смерти в лесах Коми, умер. Об этом написали в официальной группе Центра по спасению медвежат-сирот в Тверской области.
Напомним, в январе 2023 года в Прилузском районе на месте лесозаготовки рабочие потревожили берлогу медведицы с тремя медвежатами. Мама от испуга убежала в лес. После малышей-сирот передали волонтерам центра спасения в Тверской области. Животным дали имена: Ворчун, Толстяк и Солнышко.
Сегодня около двух часов дня журналист портала “Про Город Сыктывкар” общался с одним из сотрудников центра на счет медвежат. По его словам, со всеми тремя было все в порядке и они почти адаптировались в новых условиях.
Как выяснилось, один из медвежат погиб в два часа ночи 21 февраля. Им оказалась Солнышко. Сотрудники центра пишут, что малышке стало плохо еще 19 февраля, она отказывалась от еды и ослабла, а затем умерла. От чего именно погибла Солнышко, пока не ясно.