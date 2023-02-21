Школьники Сыктывкара написали более тысячи писем солдатам, которые находятся на СВО

В Сыктывкаре продолжается акция “Письмо солдату”. Она проводится в школах столицы Коми. В преддверии Дня защитника Отечества, ученики пишут и отправляют письма солдатам СВО. Об этом сообщает мэрия Сыктывкара.

21 февраля во Дворце творчества прошла встреча со школьниками, где они написали 30 писем. В них подростки написали солдатам свои пожелания и слова поддержки. Письма скоро отправятся в зону СВО военным.