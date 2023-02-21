В Коми вырос уровень инфляции

В Коми инфляция выросла до 11,8 процентов. В декабре 2022 года она составляла 11,4 процента. Однако, инфляция в республике ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе, там она составляет 11,9 процентов. Об сообщает отделение банка России по Коми.
Ускорение инфляции случилось из-за динамики цен в сфере услуг. Издержки от авиаперевозчиков продолжилось, несмотря на это спрос на авиабилеты все еще высокий. Авиакомпании продолжают повышать цены на билеты, не боясь потерять клиентов.
Замедлился рост цен и на непродовольственные товары. Производители начали налаживать импорт в России. Также в Коми замедлился рост цен на автомобили, мебель, технику.
Цены на продукты продолжают расти. Это происходит из-за снижения предложения на некоторые овощи и повышения издержек сельхозпроизводителей.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране составит пять-семь процентов в 2023 году и вернется к четырем процентам в 2024 году.