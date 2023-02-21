Экстренные службы Коми ликвидировали террористов в ходе учений

Затем по сценарию, террористы вломились в здание администрации Вуктыла и взяли одного из сотрудников в заложники. На место выехали сотрудники экстренных служб. По плану, преступники отказались от переговор и предложения сдаться. Тогда полиция решила провести контртеррористическую операцию на территории города. Сотрудники спецслужб смогли заблокировать террористов в одном помещении здания мэрии, а затем нейтрализовать.