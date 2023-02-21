В Коми появится еще один приют для собак

В селе Усть-Кулом обустроят пункт временного содержания бродячих собак.

Место уже выбрано — здание бывшего маслозавода, который находится на окраине Усть-Кулома. Там уже установили 25 вольеров для собак. Также привезли все медицинское оборудование. В здании будет делать ремонт и заменят отопление. Возле питомника стоит высокое металлическое ограждение для выгула собак.