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В Коми появится еще один приют для собак

В Коми появится еще один приют для собакФото "Про Город Сыктывкар"

В селе Усть-Кулом обустроят пункт временного содержания бродячих собак. 

Место уже выбрано — здание бывшего маслозавода, который находится на окраине Усть-Кулома. Там уже установили 25 вольеров для собак. Также привезли все медицинское оборудование. В здании будет делать ремонт и заменят отопление. Возле питомника стоит высокое металлическое ограждение для выгула собак.

Подрядчик по отлову собак уже приступил к работе 20 февраля. Всех животных будет осматривать ветеринар. Всех отловленных собак будут стерилизовать и прививать. Через 17 дней их будут выпускать обратно на волю.

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