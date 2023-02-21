Делегаты от Коми прокомментировали послание президента

21 февраля в Москве состоялось послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Среди присутствующих была делегация из Республики Коми. “Про Город Сыктывкар” узнал у чиновников региона, чем им запомнилась речь главы государства.
На послание президента от Республики Коми в Москву отправилась делегация из 4 человек: председатель госсовета Коми Сергей Усачев, председатель общественной палаты региона Григорий Хатанзейский, сенаторы Совета федерации от республики Ольга Епифановна и Елена Шумилова.
Сенатор Елена Шумилова рассказала “Про Городу”, что считает послание президента в этом году историческим и одним из самых насыщенных за последние годы.
“Как сенатор от Республики Коми, не могу не начать с вопросов Севера и Арктической зоны. Примечательно, что президент, перейдя к экономической части выступления, их затронул в первую очередь, что, несомненно, подтверждает возрастающую значимость северных широт как новых перспективных торговых маршрутов. Вместе с тем мы наблюдаем, насколько решающей речь Владимира Путина станет для социальной сферы! Индексация маткапитала и МРОТ, улучшение налогового климата для малого и среднего бизнеса – лишь верхушка айсберга выступления”, – рассказала сенатор.
Также Елена Шумилова отметила, что одними из важных пунктов для Коми, указанных президентом в послании, являются газификация и модернизация ЖКХ.
По мнению сенатора, Владимир Путин адресовал миру важный сигнал о том, что Россия не бросит новые территории и регионы:
“Попытки врага и его союзников помешать нам не приведут к желаемому результату. Решение приостановить действие договора СНВ-3 поистине историческое, это явный сигнал — ради защиты страны и наших граждан мы готовы использовать весь потенциал, в рамках необходимости”, – сообщила Елена Шумилова.
Председатель Госсовета Коми Сергей Усачев отметил, что в этом послании президента можно увидеть сильную и уверенную Россию.
“При этом, как подчеркнул глава государства, мы не собираемся менять "масло на пушки" и приспосабливаться к существующим условиям, а выходим на новые рубежи развития по всем направлениям – в экономике, образовании, внешней политике и так далее. Сейчас это будет главным ориентиром в нашей работе. По фактам, приведенным Владимиром Владимирович ем, становится ясно, что все планы Запада по разрушению России провалились, а возникшие трудности только объединили и закалили русский народ, что позволит справиться с абсолютно любыми задачами и вызовами”, – прокомментировал по итогам мероприятия спикер регионального парламента Сергей Усачёв.
Председатель общественной палаты региона Григорий Хатанзейский сообщил, что в послании президент четко обозначил, что несмотря на все попытки давления Америки и коллективного Запада, экономика России выстояла.
"Сегодня мы являемся свидетелями становления российской экономики на новые рельсы. Ее развитие будет проходить исключительно за счет собственных, внутригосударственных сил, резервов. И для этого есть все условия", — добавил Григорий Хатанзейский.
Немаловажным считает председатель общественной палаты и социальная поддержка населения от президента.
"Владимир Путин предложил создать специальный адресный фонд, задача которого — оказание помощи семьям погибших военных и ветеранам СВО", — подытожил Григорий Хатанзейский.