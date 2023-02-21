Делегаты от Коми прокомментировали послание президента

21 февраля в Москве состоялось послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Среди присутствующих была делегация из Республики Коми. “Про Город Сыктывкар” узнал у чиновников региона, чем им запомнилась речь главы государства.

На послание президента от Республики Коми в Москву отправилась делегация из 4 человек: председатель госсовета Коми Сергей Усачев, председатель общественной палаты региона Григорий Хатанзейский, сенаторы Совета федерации от республики Ольга Епифановна и Елена Шумилова.

Сенатор Елена Шумилова рассказала “Про Городу”, что считает послание президента в этом году историческим и одним из самых насыщенных за последние годы.

“Как сенатор от Республики Коми, не могу не начать с вопросов Севера и Арктической зоны. Примечательно, что президент, перейдя к экономической части выступления, их затронул в первую очередь, что, несомненно, подтверждает возрастающую значимость северных широт как новых перспективных торговых маршрутов. Вместе с тем мы наблюдаем, насколько решающей речь Владимира Путина станет для социальной сферы! Индексация маткапитала и МРОТ, улучшение налогового климата для малого и среднего бизнеса – лишь верхушка айсберга выступления”, – рассказала сенатор.

Также Елена Шумилова отметила, что одними из важных пунктов для Коми, указанных президентом в послании, являются газификация и модернизация ЖКХ.

По мнению сенатора, Владимир Путин адресовал миру важный сигнал о том, что Россия не бросит новые территории и регионы: