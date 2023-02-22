"Маму просила купить": школьники Коми рассказали, где берут вейпы

В одном из сыктывкарских автобусов горожане сняли видео, как школьник прямо в салоне “парил” вейп и никак не реагировал на замечания пассажиров. По словам самих подростков, достать такой аксессуар несложно. Большинство вейпшопов игнорируют закон и продают вейпы несовершеннолетним. Журналист портала “Про Город” узнал, чем опасны вейпы и где их берут дети.
Что такое вейп
Вейп — это электронное устройство, внутри которого специальная жидкость. Она нагревается и закипает, образуя пар для вдыхания. Жидкость для устройства состоит из пропиленгликоля и глицерина. Также в состав могут входить ароматизаторы и никотин.
Почему ребенок начинает курить вейп?
Многие школьники столицы Коми ходят по городу с вейпом в руках. Как говорят сами подростки, они начинают “парить” из-за того, что им интересно попробовать что-то новое, а некоторые просто хотят влиться в компанию.
“Ребенок начинает курить, в основном, за компанию. Когда все окружение “вейпит”, то это давит на психику, и хочется тоже попробовать. Я начал “парить” в 16 лет. Заказал себе вейп через интернет, паспорт никто не просил. Родители узнали, когда мне было уже 17. Они, конечно, отреагировали негативно”, — прокомментировал школьник из Ухты.
Достать вейп ребенку несложно. В большинстве вейпшопов паспорт не спрашивают.
“Жидкости и испарители я покупал в табачных магазинах или вейпшопах, паспорт никогда не просили. У нас в Ухте много мест, где можно приобрести без особого труда ребенку эту приблуду. Вейпы безопаснее, чем сигареты, как по мне, зависимость не такая большая. Главное покупать качественные продукты, чтобы не отравиться”, — рассказал юноша.
Некоторые дети сами просят купить вейп своих родителей. 12-летняя школьница из Сыктывкара рассказала свою историю.
“У меня все в классе уже пробовали и мне тоже захотелось. Сперва я попросила маму купить мне вейп, но она отказала. В итоге, “попарить” мне дала одноклассница. Я попробовала и мне понравилось. Потом эта одноклассница рассказала классному руководителю, а он уже родителям. В результате мне влетело”, — поделилась девочка.
Продают ли в Сыктывкаре вейпы подросткам?
Редакция “Про Город Сыктывкар” проводила журналистский эксперимент и выяснила, где в столице Коми можно купить вейп ребенку. 17-летний школьник пытался купить в четырех вейпшопах города жидкость для парения. Ни один продавец не поинтересовался возрастом покупателя. Корреспондент “Про Города” спросил сотрудника магазина, почему он не просит паспорт у клиента. На что тот ответил, что парню на вид есть 18 лет.
Вреден ли вейп?
Главный детско-подростковый нарколог Министерства здравоохранения Коми Андрей Никитин рассказал о том, как курение вейпов влияет на несформировавшийся молодой организм.
Как “парение” вейпов влияет на организм подростка?
“В первую очередь формируется зависимость. Это говорит о том, что ребенок ищет какой-то способ изменить свое физическое состояние. Когда ребенок вырастет, то его зависимость будет уже сформирована, и, скорее всего, он заменит вейпы на обычные сигареты”.
Чем опасны вейпы?
“Все зависит от состава химической смеси. Они вредны для организма тем, что забивают мелкие альвеолы, это приводит к заболеванию легких: бронхит, рак. В жидкости добавляют ароматизаторы, что может вызвать аллергию у ребенка, также парение влияет на головной мозг”.
Безопасно ли парить безникотиновые жидкости?
“Безникотиновые тоже опасны. Не будет никотиновой зависимости, но будет зависимость от самого процесса парения. Возникнет психологическая зависимость, точно такая же, как от сигарет”.
Можно ли бросить курить сигареты с помощью вейпов?
“Вейпы придумали те же конторы, которые производят сигареты. Они идут в ногу со временем и изобретают всякие гаджеты, чтобы было модно. То что говорят, что при помощи вейпов можно бросить курить — это ложь”.
Как бросить курить вейпы?
“Надо работать с психологом. Медикаментозных способов бросить курить нет. Ребенок начинает курить, потому что видит, что это популярно, модно и начинает подражать. Подростки употребляют, потому что это приветствуется. Надо запретить продавать вейпы и курить их никто не будет”.
Трагический случай с использованием вейпа подростком
В феврале 2023 года в Калининградской области двое подростков отравились жидкостью для вейпа и попали в больницу. Пострадавшими стали ученик восьмого класса. Как оказалось, подросток дал другу сделать одну затяжку, после которой ребенок сразу же потерял сознание.
Также 17 февраля под Москвой из-за курения вейпа погиб 13-летний школьник. Рядом с телом мальчика лежал прибор парогенерации и дезодорант.
Как борются школы с курением вейпов среди учеников
Как сообщили в Управлении образования по городу Сыктывкару, администрациями школ организовали работу об охране здоровья школьников от табачного дыма.
“Администрации школ проводят мероприятия по формированию здорового образа жизни среди обучающихся, профилактику курения табака, вейпов. Также приглашаем специалистов из “Центра психолого-педагогической помощи”.
Если администрация школы заметила ученика, который курит или “парит” вейп на территории школы, то сразу же оповещают родителей. Также факт нарушения направляют в УМВД России по Сыктывкару, где составляется административный протокол.
“С учеником, который курил вейп или сигареты, проводится профилактическая работа”.
Педагоги школ не имеют права отбирать вейпы или сигарету у учеников, так как это является собственностью школьников.
Штрафы за парение вейпов в общественном месте
В 2023 году курение вейпа запрещено:
- В общественных местах. К ним приравниваются офисы, коридоры, подъезды, лифты. Штраф от 500 до 1500 рублей;
- На детских площадках. Штраф до 3000 рублей;.
- На балконах, но при условии, что есть отдельный вход. На обычном балконе оштрафовать могут только по исковому заявлению соседей.
- В самолетах, метро, общественном транспорте.
- На рабочем месте.
“Парить” вейп можно только в специальных помещениях для курения или у себя дома.