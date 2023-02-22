"Маму просила купить": школьники Коми рассказали, где берут вейпы

В одном из сыктывкарских автобусов горожане сняли видео, как школьник прямо в салоне “парил” вейп и никак не реагировал на замечания пассажиров. По словам самих подростков, достать такой аксессуар несложно. Большинство вейпшопов игнорируют закон и продают вейпы несовершеннолетним. Журналист портала “Про Город” узнал, чем опасны вейпы и где их берут дети.

Что такое вейп

Вейп — это электронное устройство, внутри которого специальная жидкость. Она нагревается и закипает, образуя пар для вдыхания. Жидкость для устройства состоит из пропиленгликоля и глицерина. Также в состав могут входить ароматизаторы и никотин.

Почему ребенок начинает курить вейп?

Многие школьники столицы Коми ходят по городу с вейпом в руках. Как говорят сами подростки, они начинают “парить” из-за того, что им интересно попробовать что-то новое, а некоторые просто хотят влиться в компанию.

“Ребенок начинает курить, в основном, за компанию. Когда все окружение “вейпит”, то это давит на психику, и хочется тоже попробовать. Я начал “парить” в 16 лет. Заказал себе вейп через интернет, паспорт никто не просил. Родители узнали, когда мне было уже 17. Они, конечно, отреагировали негативно”, — прокомментировал школьник из Ухты.

Достать вейп ребенку несложно. В большинстве вейпшопов паспорт не спрашивают.