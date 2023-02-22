Раки насладятся отдыхом, а Стрельцы найдут выход: гороскоп на 22 февраля

Овен. Идите в ногу со временем, старайтесь следить за тем, что происходит вокруг и изучайте новые тенденции, для вас это будет особенно полезно, потом вы сможете передать другим свои знания. Телец. Превратите свою печаль в творчество, займитесь лепкой или рисованием и оставьте все свои чувства на бумаге, чтобы разобраться с ними. Эта терапия поможет вам с эмоциональным состоянием.

Близнецы. Мир не настроен против вас и также не может вертеться вокруг вас, поэтому примите факт того, что необходимо самому выстраивать свой путь. Все зависит от ваших действий.

Рак. Скоро вас ждёт приятный отдых, и он будет отличаться от ваших обычных выходных. Вы действительно сможете насладиться этим временем благодаря тому, что заранее всё успели сделать.

Лев. Для вас этот день будет знаменательным, так как от вашего сегодняшнего выбора будет зависеть оставшаяся неделя. Подойдите с умом к вашим действиям, успех будет вам сопутствовать.

Дева. Вас ждёт день отдыха, если вы выберете остаться дома. В дальнейшем вас не постигнут последствия от того, что вы предпочли пропустить какое-то мероприятие.

Весы. Проведите время со своей семьёй, вам может казаться, что все вокруг заняты, но дома вам всегда рады, поэтому будьте со своими близкими и сделайте для них что-то приятное.

Скорпион. Импровизируйте. Доверьтесь своему телу и знаниям, сегодня не поможет заранее подготовленная речь и привычный порядок действий, просто отдайтесь потоку и не надумывайте сложных планов.

Стрелец. В вашей жизни сегодня появится проводник, его рекомендациям нужно следовать и тогда ваш день будет успешен. Не упирайтесь и просто послушайте этого человека, совмещая со своими собственными мыслями его слова.

Козерог. Ваши советы ценны и полезны, не думайте, что для других они не имеют никакой важности. Не бойтесь высказывать то, чем хотели бы помочь, возможно, для другого человека это окажется чем-то необходимым сегодня.

Водолей. Создайте то, чего никогда не создавали. Постарайтесь преобразить свои идеи и добавить к ним что-то необычное, тогда ваша работа станет особенной и другие будут обращать на неё внимание.