В Сыктывкаре пройдет "Широкая Масленица"

Празднование Масленицы в столице Коми пройдет 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас активно идет подготовка к "Широкой Масленице" в Сыктывкаре. Так, на Стефановской площади планируется пять интерактивных площадок, катание на лошадях, конкурс "Чучело Масленицы-2023", детские электромобили и катание на ватрушках.
Также на площади пройдет Ярмарка выходного дня, а также торговля блинами, выпечкой, шашлыками, медом и игрушками.
В Эжве, Максаковке, Трехозерке и Краснозатонском празднование состоится 26 февраля. А в Выльтыдоре и Седкыркеще — 25 февраля. Гуляния пройдут с 10 до 16 часов.