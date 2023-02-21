В Сыктывкаре пройдет "Широкая Масленица"

Празднование Масленицы в столице Коми пройдет 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас активно идет подготовка к "Широкой Масленице" в Сыктывкаре. Так, на Стефановской площади планируется пять интерактивных площадок, катание на лошадях, конкурс "Чучело Масленицы-2023", детские электромобили и катание на ватрушках.