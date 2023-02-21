Более 20% новых сотрудников пришли в Сбер по реферальной программе

В 2022 году Сбер принял более 20% новых сотрудников в рамках Реферальной программы – рекомендаций для рекрутмента от сотрудников банка.

Реферальная программа, практикуется компанией уже более 5 лет. Как правило, банк получает рекомендации наиболее подходящих по профилю должности кандидатов, поскольку их дают сотрудники, которые разделяют ценности, знают корпоративную культуру, преимущества работы в Сбере, понимают структуру и цели компании и могут сами выбирать коллег, с которыми комфортно работать. Кандидаты, которые пришли в команду по рекомендации сотрудников более лояльны к компании и к вакансии. Рефералы лучше и быстрее адаптируются в новой роли и, как правило, дольше работают в компании.

В рамках реферальной программы сотрудник может получить фиксированное вознаграждение за успешные рекомендации. Бонус выплачивается после того, как кандидат успешно отработал 3 месяца и продолжил свою карьеру в компании. Размер вознаграждения зависит от территории, где открыта вакансия, уровня должности и профессионального направления.