Двуличные лицемерки: женщины с этими именами будут улыбаться в глаза и обсуждать за спиной

Женщины всегда отличались хитростью и коварством, но среди них есть настоящие мастера своего дела. Сайт teleprogramma.pro сделал подборку из трех женских имен, которые считаются главными лицемерками.

Открывают список Валентины. Женщины с этим именем не любят распространять информацию о себе, зато перемыть кости другим – всегда пожалуйста. Более того, Валентины умело додумывают новые факты и приплетают их к своим историям.