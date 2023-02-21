Двуличные лицемерки: женщины с этими именами будут улыбаться в глаза и обсуждать за спиной

Женщины всегда отличались хитростью и коварством, но среди них есть настоящие мастера своего дела. Сайт teleprogramma.pro сделал подборку из трех женских имен, которые считаются главными лицемерками.
Открывают список Валентины. Женщины с этим именем не любят распространять информацию о себе, зато перемыть кости другим – всегда пожалуйста. Более того, Валентины умело додумывают новые факты и приплетают их к своим историям.
Надежда всегда ищет подвох в других и всячески старается получить выгоду для себя. Чтобы добиться желаемого успеха, женщины с этим именем не редко вводят окружающих в заблуждение. На искренность с Надеждой рассчитывать не стоит.
Светлана любит скрывать свои чувства и эмоции. Поэтому, если вы перейдете ей дорогу, то поймете это далеко не сразу, а только тогда, когда Света включит режим фурии.