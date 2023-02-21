Владимир Путин объявил о реформе высшего образования

В ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о грядущих изменениях в высшем образовании России. Он затронул тему Болонской системы, но идет ли речь от полного отказа от нее, пока не ясно.

Так или иначе, система изменится. Президент подчеркнул, что переход должен быть плавным. Все, кто учится по старой системе, должен иметь возможность доучиться по ней: