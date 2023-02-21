Владимир Путин объявил о реформе высшего образования

В ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о грядущих изменениях в высшем образовании России. Он затронул тему Болонской системы, но идет ли речь от полного отказа от нее, пока не ясно.
Так или иначе, система изменится. Президент подчеркнул, что переход должен быть плавным. Все, кто учится по старой системе, должен иметь возможность доучиться по ней:
Так, по словам президента, в ближайшие пять лет необходимо подготовить один миллион специалистов в разных сферах. Для этого нужно вернуться к базовой для России подготовке в вузах, где срок обучения был от четырех до шести лет. При этом узкие специалисты после него смогут продолжить учиться в магистратуре и ординатуре.
Переход на новую систему обучения в вузах не должен создавать проблем и сложностей, подчеркнул глава государства.