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Стилист из Коми поборется за один миллион рублей на телеканале ТНТ

Стилист из Коми поборется за один миллион рублей на телеканале ТНТФото Дениса Ермаченкова

25 февраля на телеканале ТНТ выйдет в эфир новый проект Бьюти Баттл, где примут участие стилисты со всей страны. Одним из них оказался ухтинец Денис Ермаченков. Главный приз шоу — один миллион рублей.

Оценивать работы будут стилист Евгений Жук, стилист ESTEL Professional Никита Кавлакан и фэшн-блогер Карина Нигай. Ведущей шоу станет Глюк’oZа.

Ухтинец Денис Ермаченков начал свою карьеру вовсе не с любимого дела: он стал бухгалтером. Но тяга к творчеству его не отпускала и, спустя какое-то время, он вернулся к искусству парикмахера. Фишка Дениса — правильный блонд, который могут сделать далеко не все мастера.

"В таких условиях еще не работал, в очередной раз вышел из «зоны комфорта»! Теперь у меня нет страха от слова «ШОУ». Я познакомился с множеством интересных людей, увидел «вживую» Наталью Чистякову-Ионову и членов жюри. Участие в «Бьюти Баттле» – невероятный опыт, здесь ты можешь продемонстрировать свои навыки!", — отметил Денис.

Участникам предстоит выполнить весьма непростые задания. Им предстоит не только подбирать образы в стиле кино или стилизовать волосы под окрас животных. Всё это придётся делать, параллельно борясь с обстоятельствами, которые постоянно будут меняться. Однако именно так, через тернистые испытания, и будет определён сильнейший стилист-парикмахер страны.

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