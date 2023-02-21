Стилист из Коми поборется за один миллион рублей на телеканале ТНТ

25 февраля на телеканале ТНТ выйдет в эфир новый проект Бьюти Баттл, где примут участие стилисты со всей страны. Одним из них оказался ухтинец Денис Ермаченков. Главный приз шоу — один миллион рублей.

Оценивать работы будут стилист Евгений Жук, стилист ESTEL Professional Никита Кавлакан и фэшн-блогер Карина Нигай. Ведущей шоу станет Глюк’oZа.

Ухтинец Денис Ермаченков начал свою карьеру вовсе не с любимого дела: он стал бухгалтером. Но тяга к творчеству его не отпускала и, спустя какое-то время, он вернулся к искусству парикмахера. Фишка Дениса — правильный блонд, который могут сделать далеко не все мастера.