Водительские права придется менять всем без исключения: озвучено новое решение

Всем водителям в РФ придется менять водительские права, новый документ будет выглядеть иначе с 1 марта. Из него исчезнет штрих-код с обратной стороны, который должен был облегчить задачу сотрудникам ГИБДД быстрее вычислять правонарушителей, но им практически не пользовались, сообщает prokazan.ru.

Как показала практика, код оказался не очень удобным способом поиска информации. Без кода права будут выдаваться планомерно, по мере истечения срока действия удостоверений у водителей.