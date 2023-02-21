В Роскачестве объяснили, кто должен оплачивать замену счетчиков

Специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества рассказали, в каких случаях оплачивать замену счетчиков должны жильцы, а в каких - управляющая компания. По словам экспертов, по закону определённых сроков по замене счётчиков на воду не установлено. Их стоит обновить, если:

не прошли поверку;

не соответствуют требованиям;

есть механические повреждения, влияющие на точность показаний;

истёк срок эксплуатации. Важно заменить сломанный прибор учёта в течение 30 дней с момента обнаружения поломки.

Специалисты отметили, что заменить счётчик воды могут УК, ТСЖ или их подрядчики, а также мастер из аккредитованной компании. Однако сделать это можно и самостоятельно. А вот поверку должна проводить только компания, аккредитованная в системе госстандарта для хранения данных о средствах измерений ФГИС "Аршин".

Кроме того, за замену счётчиков нужно заплатить. Так, в приватизированном жилье их обновление и поверку оплачивают собственники, а в квартирах муниципального и ведомственного фонда установку делают за счёт бюджетных средств. Наниматели самостоятельно оплачивают поверку.

Опломбировка счётчиков - один из пунктов правильного ввода прибора в эксплуатацию. Данная услуга - бесплатная. Собственник платит только при повторной опломбировке, когда были нарушены пломбы или знаки поверки.

В Роскачестве заявили, что счётчики электроэнергии жильцы менять самостоятельно не имеют права. Эксперты отметили, что это связано с повышенной опасностью работы.

Менять такие счётчики нужно:

если электроприбор неисправен;

истёк срок межповерочного интервала.

Зачастую, как только приходит время для замены, ответственная компания сама уведомляет о скорой смене приборов.