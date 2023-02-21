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Аналитики Домклик от Сбера рассказали, где живут самые уступчивые продавцы «вторички»

Аналитики Домклик от Сбера рассказали, где живут самые уступчивые продавцы «вторички»Фото Sber

Аналитики сервиса недвижимости Домклик от Сбера изучили, как продавцы вторичной недвижимости снижали стоимость своих квартир в январе 2023 года. Средняя по России разница между ценой, указанной в объявлении, и ценой, по которой квартира фактически была продана, составила 1,3%.

Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и по соответствующему объявлению (величина торга) в январе 2023 года.

По итогам января лидерами по размеру скидки стали продавцы в Москве — 2,1%. Хотя ещё в октябре они в среднем уступали 1,3%. Аналитики Домклик поясняют, что резкое увеличение скидки вкупе с удешевлением квадратного метра (-4%) может сигнализировать об усталости продавцов и готовности играть по правилам покупателей. На втором месте по уступчивости — продавцы из Тюменской области (1,9%), на третьем — из Татарстана (1,7%). Аналитики Домклик отмечают, что на минимальные скидки можно рассчитывать в Московской и Свердловской областях (по 0,9%) и Красноярском крае (1,1%).

Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении на витрине Домклик. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе. Параметр отражает, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя. Средняя величина скидки дана для топ-10 регионов по количеству выдач ипотеки.

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