Жителей Коми напугал огонь в районе газоперерабатывающего завода

20 февраля в Сосногорске заметили пламя, которое поднималось в небо в районе местного газоперерабатывающего завода. Инцидент прокомментировали в администрации главы региона.

По информации правительства, в диспетчерской Сосногорского газоперерабатывающего завода сообщили, что ситуация была под контролем. Все дело в том, что на объекте произошла незапланированная остановка работы установки, однако ее вскоре запустили вновь.