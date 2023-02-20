В молодёжных акселераторах Сбера учатся 53 тысячи школьников и студентов из РФ и др. стран

53 тысячи будущих предпринимателей приступили к обучению в школьном и студенческом акселераторах Сбера. В этом году программы стали международными. В них участвуют школьники и студенты из Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и других стран.

В школьном акселераторе SberZ участвует 35 тысяч учеников из шести тысяч школ, колледжей и техникумов. Больше всего заявок поступило из учебных заведений Москвы, Ростовской области и Пермского края. Средний возраст участников — 16 лет, самому младшему — 12 лет.

В студенческом акселераторе SberStudent принимают участие 18 тысяч студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей из 600 вузов. Программа наиболее популярна у учащихся первого и второго курсов. В лидерах по количеству заявок среди регионов — Москва, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Воронежская область и Приморский край, а из вузов — РАНХиГС, Нижневартовский государственный университет и Воронежский государственный университет.

Обучение в акселераторах продлится восемь месяцев. На первом этапе участники прослушают курс онлайн-лекций по основам предпринимательства и созданию цифровых продуктов. Далее учащиеся смогут выбрать один из четырёх отраслевых треков: искусственный интеллект, метавселенную, web 3.0 или социальное направление (наука, медицина, образование, искусство). Треки включают специализированный курс по выбранной теме и консультации профильных экспертов.

На втором этапе участники объединятся в команды (в том числе международные) и разработают MVP (minimum viable product — минимально жизнеспособный продукт) собственных проектов под руководством менторов. Лучшие команды представят свои разработки на Демодне в Москве, где их оценят представители Сбера и других крупнейших корпораций, а также ректоры вузов и бизнес-ангелы.

Участники школьных команд — победителей из SberZ смогут поступить без экзаменов в лучшие вузы страны, получить дополнительные баллы ЕГЭ и другие преференции. Студенческие команды из SberStudent получат гранты от Moscow Seed Fund, а магистранты будут претендовать на грант Президента РФ.