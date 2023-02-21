В ходе специальной военной операции погиб Петр Тиранов из Коми

В ходе СВО погиб житель Усть-Цильмы Петр Тиранов. Об этом на свое странице в соцсети сообщил глава республики Владимир Уйба.
Руководитель региона отметил бойца как отважного воина и верного сына Отечества, а также принес свои искренние соболезнования родным и близким усть-цилемца.
Петр Васильевич Тиранов родился и вырос в Коми, окончил Печорский промышленно-экономический техникум.
Напомним также, что 19 февраля стало известно о еще одном погибшем во время СВО жителе Коми. Это был уроженец Яреги младший сержант Алексей Соковых.