В ходе специальной военной операции погиб Петр Тиранов из Коми

В ходе СВО погиб житель Усть-Цильмы Петр Тиранов. Об этом на свое странице в соцсети сообщил глава республики Владимир Уйба.

Руководитель региона отметил бойца как отважного воина и верного сына Отечества, а также принес свои искренние соболезнования родным и близким усть-цилемца.