Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В ходе специальной военной операции погиб Петр Тиранов из Коми

В ходе специальной военной операции погиб Петр Тиранов из Коми

В ходе СВО погиб житель Усть-Цильмы Петр Тиранов. Об этом на свое странице в соцсети сообщил глава республики Владимир Уйба.

Руководитель региона отметил бойца как отважного воина и верного сына Отечества, а также принес свои искренние соболезнования родным и близким усть-цилемца.

Петр Васильевич Тиранов родился и вырос в Коми, окончил Печорский промышленно-экономический техникум.

Напомним также, что 19 февраля стало известно о еще одном погибшем во время СВО жителе Коми. Это был уроженец Яреги младший сержант Алексей Соковых.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости