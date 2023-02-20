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Волонтёры Сбера поддержали проект «Финансовая грамотность для детских домов»

Волонтёры Сбера поддержали проект «Финансовая грамотность для детских домов»Фото Sber

За последние три года 126 волонтёрских команд из Сбербанка и 25 команд из внешних организаций помогли воспитанникам детских домов получить полезные знания в области финансовой грамотности. Программа действует в 46 регионах России, а её участниками стали дети из 83 детских домов.

Каждый волонтёр программы проходит подготовку на специальной цифровой платформе, где осваивает методологические и образовательные навыки для взаимодействия с воспитанниками учреждений. С помощью платформы волонтёры объединяются в команды, получают необходимые материалы для проведения занятий, ведут статистику успеваемости подопечных. Такой комплексный подход позволяет системно подготовить ребёнка к жизни за пределами детского дома, помогает с основами финансовой и правовой грамотности, даёт возможность уберечься от действий мошенников.

Волонтёрская программа по финансовой грамотности для воспитанников детских домов реализуется Сбером в партнёрстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», эксперты которого разработали методические материалы и сценарии занятий. Задача волонтёров — помочь детям сформировать навыки безопасного финансового поведения, которые они смогут применить во взрослой жизни, чтобы обеспечить себе финансовую устойчивость, не стать жертвами мошенников.

Марина Михайлова, программный директор БФ «Вклад в будущее»:

В наших ближайших планах — развитие отношений с участниками проекта и после выпуска из детского дома. С помощью передачи знаний об основах финансовой и правовой грамотности мы хотим сопроводить ребят на первых шагах их взрослой жизни.

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