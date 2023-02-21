Врачи назвали неожиданные проблемы из-за редкой смены постельного белья

Согласно новому исследованию, недостаточно часто сменяемое постельное белье может стать причиной ряда проблем со здоровьем, пишет "МедикФорум". Экзема. Это распространенное заболевание характеризуется плохим состоянием кожи, которая становится зудящей, сухой и потрескавшейся. Доктор Сабрина Фелсон из Нью-Йоркского университета заявила в интервью, что грязные простыни часто усугубляют неприятные симптомы изнурительной кожной болезни. "Вы теряете 500 миллионов клеток кожи в день, и многие из них отшелушиваются, когда вы перекатываетесь в постели, пока спите. Этими осыпавшимися клетками питаются крошечные пылевые клещи, помет которых вызывает аллергию и обострение зудящей экземы", - рассказала доктор Фелсон.

Пневмония. Редкая смена постельного белья способствует и развитию пневмонии – легочной инфекции, затрудняющей дыхание и способной без лечения вести к кислородному голоданию и смерти. Исследователи из США констатировали: на несвежем постельном белье нередко обитают бактерии стафилококка, которые могут вызывать пневмонию.

Акне. В появлении прыщей, поражающих лицо, спину и грудь, отчасти могут быть виноваты грязные простыни или наволочки, а точнее – живущие на них бактерии стафилококка. Эксперты рекомендуют сменять наволочку каждые два-три дня, остальные постельные принадлежности – раз в неделю.