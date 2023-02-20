Мужчина из Коми ответил девушке на оскорбления ударом поленом

В Койгородском районе мужчина угрожал расправой своей бывшей сожительнице.

На место выехал полицейский, который выяснил, что во время отсутствия хозяйки экс-возлюбленный забрал из ее дома некоторые вещи. Подвыпившая девушка решила разобраться с ним лично, и пригласила его в гости. Во время их диалога, у пары завязался конфликт, из-за чего потерпевшая оскорбила мужчину. В ответ он взял полено возле печки и ударил ее по руке, после чего повалил на пол и стал угрожать ей расправой.