Появилась афиша мероприятий на празднование масленичной недели в Сыктывкаре

Управление культуры администрации столицы Коми представило афишу культурных мероприятий на масленичную неделю.

За 7 дней на территории Сыктывкара пройдет немало интересных событий. Во вторник жители могут попробовать свои силы в мастер-классе “Масленичка”. А 23 февраля, в День защитника Отечества, посетить праздничный концерт “Служу Отечеству”. Самые главные торжества выпадают на субботу – масленичный гуляния начнутся 25 февраля на Стефановской площади. Там же пройдет ярмарка, которая начнется в 12 часов дня.