"Мы заживо замерзаем": родные пытаются спасти лежачую бабушку из старого деревянного дома

19 февраля жительница Сыктывкара Кристина Ильчукова стала размещать в социальных сетях информацию, что в их доме заживо замерзают люди. “Про Город” узнал подробности истории.

В деревянном доме №35 по улице 28 Невельской дивизии находятся несколько квартир. В одной из них проживает пенсионерка – инвалид первой группы. Днем ранее, 18 февраля, в этой квартире сгорела проводка, которая чуть не привела к пожару.

Сейчас в помещении отсутствует электричество, а для его восстановления требуется полноценная замена, которая обойдется в круглую сумму.

“Новая проводка без материала стоит 40 тысяч рублей. Вызывать электрика приходится тоже за свой счет”, – сообщает сыктывкарка.

Помимо этого, со слов девушки, батареи оказались полностью забиты и совершенно не обогревают квартиру.

Чтобы помочь бабушке согреться, девушке пришлось “запитаться” удлинителем от другой квартиры. Только таким образом получилось включить обогревать.

Как сообщает девушка, благодаря таким манипуляциям температура в квартире едва поднялась до 15 градусов тепла. Без этого она держалась в районе 2-3 градусов. Сама девушка ходит по квартире исключительно в пуховике и обуви. При этом управляющая компания, ответственная за этот дом, разводит руками.

“Сначала они предложили нам затыкать щели между полом и стенами тряпками, а батареи менять за свой счет. Потом я снова звонила в управляющую компанию раз шесть за день. Где люди по отоплению? Мы замерзаем! Они все "ждите, ждите, ждите". До сих пор не приехали, если честно”, – рассказывает сыктывкарка Кристина Ильчукова.

Администрация Сыктывкара отреагировала на происшествие и прокомментировала действия управкомпании:

“По информации управляющей компании "Город", дом подключен к центральному отоплению, однако в одной из квартир батареи оказались недостаточно тёплыми, в результате чего жильцы решили включить обогреватели. Старая алюминиевая проводка не выдержала. Обошлось без пожара”, – пишут представители мэрии.

Также администрация заверила, что предложила пенсионерке маневренный фонд в доме №11 по улице Общественной.

“По состоянию на 21:00 19 февраля пожилую женщину разместили в маневренном фонде”, – сообщили в администрации.

Кристина Ильчукова подтвердила информацию о предложении администрацией временного жилья в Максаковке:

“Мало приятного, конечно, не центр города. Но, знаете, мы и этому рады. Там есть хотя бы электричество и тепло. Ладно я подвижная и молодая – могу двигаться. Бабуля у нас лежачая”, – добавляет девушка.

При этом она рассказала, что не готова перевезти бабушку на постоянное место жительство в Максаковку.

“У нас трехкомнатная квартира в центре города, пускай ветхое жилье, но оно наше! Теперь нужно что-то решать с проводкой. Откуда я возьму столько денег на нее? У бабушки пенсия в 18 тысяч рублей”, – добавляет сыктывкарка.

Администрация Сыктывкара заверила, что сейчас эта ситуация находится на контроле Управления ЖКХ администрации Сыктывкара и непосредственно управляющей компании, при этом информации о возможной починке электропроводки от мэрии не последовало.