Ученые заявили, что алкоголь ускоряет прогрессирование страшной болезни

Употребление алкоголя связано с более быстрым прогрессированием болезни Альцгеймера. Статья о проведенном исследовании была представлена в журнале Neurobiology of Disease. Об этом сообщает "Газета.ру".
Известно, что болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции, на нее приходится от 60% до 80% случаев слабоумия. Это заболевание головного мозга, которое обычно возникает после 50 лет и характеризуется постепенным снижением интеллекта, ухудшением памяти и изменениями личности.
Научные специалисты из Университета Уэйк Форест провели исследование на мышах и обнаружили, что даже умеренное количество алкоголя может ускорить гибель клеток мозга и увеличить количество амилоидных бляшек, которые представляют собой скопление токсичных белков в мозге.
Кроме того, установлено, что резкий отказ от алкоголя повышает уровень бета-амилоида — белка, который является ключевым компонентом амилоидных бляшек, накапливающихся при болезни Альцгеймера.
Ранее учеными было доказано, что повышенный уровень сахара в крови увеличивает бета-амилоид и амилоидные бляшки в мозге. В текущем исследовании они также обнаружили, что даже умеренное употребление алкоголя вызывает повышение уровня сахара в крови, увеличивая риск не только болезни Альцгеймера, но и других заболеваний, например, диабет второго типа.