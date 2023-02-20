Ученые заявили, что алкоголь ускоряет прогрессирование страшной болезни

Употребление алкоголя связано с более быстрым прогрессированием болезни Альцгеймера. Статья о проведенном исследовании была представлена в журнале Neurobiology of Disease. Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции, на нее приходится от 60% до 80% случаев слабоумия. Это заболевание головного мозга, которое обычно возникает после 50 лет и характеризуется постепенным снижением интеллекта, ухудшением памяти и изменениями личности.