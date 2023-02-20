В Коми ведут дополнительную поддержку для неработающих родителей детей-инвалидов

В Коми предлагают ввести дополнительные меры поддержки для неработающих родителей детей-инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Сегодня в Коми насчитывают 393 ребенка с инвалидностью, которые остро нуждаются в подгузниках. Сейчас их выдают в рамках индивидуальной программы реабилитации, а за купленные самостоятельно родителям положена компенсация. Такие выплаты получают 104 жителя республики, а еще 71 человек получает подгузники по электронному сертификату, но компенсация не всегда покрывает затраты.