В Коми ведут дополнительную поддержку для неработающих родителей детей-инвалидов

В Коми предлагают ввести дополнительные меры поддержки для неработающих родителей детей-инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Сегодня в Коми насчитывают 393 ребенка с инвалидностью, которые остро нуждаются в подгузниках. Сейчас их выдают в рамках индивидуальной программы реабилитации, а за купленные самостоятельно родителям положена компенсация. Такие выплаты получают 104 жителя республики, а еще 71 человек получает подгузники по электронному сертификату, но компенсация не всегда покрывает затраты.
По словам главы Коми Владимира Уйбы, одинокие неработающие жители Коми, которые полностью посвятили себя уходу за детьми, не должны иметь дополнительных расходов. Если же компенсации эти расходы не покрывают, нужно ввести дополнительные меры поддержки. Глава республики поручил проработать этот вопрос Минтруду Коми.
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале