Стало известно, что будет с сыктывкаркой, которая подкинула новорожденного в подъезд

20 февраля стало известно, что сотрудник федеральной службы судебных приставов Сергей Митрофанов обнаружил в подъезде одного из домов Сыктывкара новорожденного мальчика.
Сыктывкарец Сергей Митрофанов был дома и внезапно услышал доносящийся из подъезда детский плач. Мужчину насторожило, что ребенок не замолкал долгое время. Он вышел из квартиры и обнаружил на полу за лифтом брошенного малыша. Возраст ребенка, со слов очевидца, был около пяти дней.
Позднее на место происшествия подоспели сотрудники полиции и скорая помощь. В тот же день полицейские обнаружили и мать ребенка, которая живет в новостройке неподалеку. Ситуация на контроль взял региональный Следственный комитет. Выяснилось, что ребенка подбросили в подъезд 16 февраля в районе шести часов вечера.
Минздрав Коми сообщил “Про Городу”, что с ребенком все в порядке. Сейчас он находится в Республиканской детской клинической больнице. Его состояние контролируют медики.
В МВД по Коми также прокомментировали ситуацию:
"Сообщение о младенце поступило в дежурную часть полиции 16 февраля в 20:44. Мужчина обнаружил новорожденного на лестничной площадке в одном из домов по Октябрьскому проспекту. Ребенок лежал на полу у мусоропровода, был одет и завернут в одеяло. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что матерью ребенка является 23-летняя жительница Печоры", – сообщили в МВД по Коми.
МВД по Сыктывкару возбудило уголовное дело по статье "Оставление в опасности".
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