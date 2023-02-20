Стало известно, что будет с сыктывкаркой, которая подкинула новорожденного в подъезд

20 февраля стало известно, что сотрудник федеральной службы судебных приставов Сергей Митрофанов обнаружил в подъезде одного из домов Сыктывкара новорожденного мальчика.

Сыктывкарец Сергей Митрофанов был дома и внезапно услышал доносящийся из подъезда детский плач. Мужчину насторожило, что ребенок не замолкал долгое время. Он вышел из квартиры и обнаружил на полу за лифтом брошенного малыша. Возраст ребенка, со слов очевидца, был около пяти дней.

Позднее на место происшествия подоспели сотрудники полиции и скорая помощь. В тот же день полицейские обнаружили и мать ребенка, которая живет в новостройке неподалеку. Ситуация на контроль взял региональный Следственный комитет. Выяснилось, что ребенка подбросили в подъезд 16 февраля в районе шести часов вечера.

Минздрав Коми сообщил “Про Городу”, что с ребенком все в порядке. Сейчас он находится в Республиканской детской клинической больнице. Его состояние контролируют медики.

В МВД по Коми также прокомментировали ситуацию: